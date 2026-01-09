İSTANBUL 9°C / 6°C
  • Ve Fenerbahçe'ye resmi teklif! Youssef En-Nesyri Ada yolcusu
Spor

Ve Fenerbahçe'ye resmi teklif! Youssef En-Nesyri Ada yolcusu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz ekibi Nottingham Forest, Faslı golcü için sarı-lacivertlilere kiralama teklifi yaptı.

TRT Spor9 Ocak 2026 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Ve Fenerbahçe'ye resmi teklif! Youssef En-Nesyri Ada yolcusu
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Nottingham Forest'ın transfer listesinde bulunuyor. Bu kapsamda İngiliz ekibi Faslı golcü için resmen harekete geçti.

GOLCÜ ARIYORLAR

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nottingham Forest, ara transfer döneminde bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre, Nottingham Forest, Youssef En Nesyri için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptı.

Farklı adaylar üzerinde de çalışmalarını sürdüren Ada ekibinde önceliğin Youssef En Nesyri olduğu ve Fenerbahçe'nin ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

19.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 2024 yazında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında toplamda 77 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 38 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

