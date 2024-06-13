Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile özellikle son iki sezonda sol ve sağ bek pozisyonlarında üst düzey bir performans sergiledi. Hızı, çabukluğu ve teknik kapasitesinin yanına defans becerilerini de ekleyen 24 yaşındaki futbolcunun bu gelişimi büyük kulüplerin dikkatinden kaçmadı. Kadıoğlu'nun yükselişiyle en çok ilgilenen takım ise Premier Lig'in köklü ekibi Arsenal oldu.

FERDİ KADIOĞLU ADIM ADIM ARSENAL'A

Premier Lig ekibi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek için gün sayıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Milli yıldızla uzun süredir ilgilenen Londra ekibinin Fenerbahçe ile görüşmelerde sona yaklaştığı aktarıldı. 5 yıllık resmi imzanın EURO 2024 sonrasında atılması bekleniyor.

BONSERVİSİYLE REKOR KIRACAK

Haberin detaylarında Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yapacağı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu transferin gerçekleşmesi durumunda sarı lacivertlilerin en pahalı satışı olacak. Ayrıca Sacha Boey'e ait olan Süper Lig'in satış rekoruna ortak olacak.

BU SEZON 52 MAÇ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maçta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, takımı adına skora 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro...

Star Gazetesi