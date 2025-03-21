Fenerbahçe'de parlayarak İngiltere'nin yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu'ndan beklenen haber geldi. Buna göre Ferdi, uzun bir aranın ardından geri dönüyor.

LİVERPOOL MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ferdi Kadıoğlu, 2024 yılının Kasım ayında oynanan Liverpool maçında sakatlanmıştı. Bu karşılaşmanın ardından bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan milli oyuncunun dönüşü, ameliyat geçirmesinin ardından uzadı.

Ancak nihayet beklenen haberi Ferdi Kadıoğlu'nun teknik direktörü duyurdu.

FERDİ KADIOĞLU DÖNÜYOR!

Brighton Teknik Direktörü Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunu açıkladı.

Buna göre Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun sezonu kapatmasının henüz kesin olmadığını belirtti.

"Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük bir gelişme olmamıştı, ama şu anda küçük bir ışık var. Bu sezon içinde geri dönme şansı hala var" şeklinde bir açıklama yapan Hürzeler, milli oyuncu için de müjdeyi vermiş oldu.

Bu kapsamda Ferdi Kadıoğlu'nun, bu sezon kısıtlı da olsa formasına yeniden kavuşabileceği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Takımıyla 13 resmi maçta boy gösteren Ferdi, 3 gollük katkı verdi.