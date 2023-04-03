Ve Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Performansıyla yükselişini sürdüren Ferdi Kadıoğlu için sezon sonu Avrupa yolu gözüktü. Milli oyuncu için son olarak Inter devreye girdi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Bu sezon Fenerbahçe'de başarılı performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un da vazgeçemediği milli oyuncuyu Avrupa'dan Napoli, Milan, Borussia Dortmund ve Ajax yakından takip ediyor.

İTALYAN DEVİ TRANSFER İÇİN KOLLARI SIVADI

İtalya basınında yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu için son olarak Serie A devi Inter devreye girdi. Aynı mevkide oynayan Denzel Dumfries'i sezon sonunda satmayı planlayan İtalyan ekibi, bu boşluğu Ferdi Kadıoğlu ile doldurmak istiyor. Sezon sonu transferi bitirmek isteyen Inter, 20 milyon euro ödemeye hazır.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Inter'in de devreye girdiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin beklentisi büyük. Sarı-lacivertli yönetim 23 yaşındaki milli oyuncuyu yazın satarak en az 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı satışlarından biri olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı ve bunların 34'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3095 dakika süre alan 23 yaşındaki milli sağ bek, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.