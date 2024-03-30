Ve Franck Ribery geri dönüyor! O görevi işte böyle duyurdular

Eski Fransız yıldız Ribery, 2022'de futbolcu kariyerine son vermişti. Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Franck Ribery, futbola geri dönüyor.

FRANCK RIBERY KULÜBEYE GEÇİYOR

Bayern Münih'i efsanelerinden olan ve 2022'de futbolu bırakan Franck Ribery, resmen geri dönüyor. Alman basınının iddiasına göre; Bayern Münih'in yeni sportif direktörü Max Eberl, teknik direktör arayışına geçti. Eberl, gelecek sezon Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek isterken, Franck Ribery'nin de kapısını çaldı. Ribery'nin gelecek sezonda Zidane'nın yardımcısı olacağı belirtildi. Fransız yıldızın, kulübü iyi tanıması ve akıcı Almanca konuşmasının görevde büyük etkisi olduğu söylendi.

İTALYA'DAN GELECEK!

40 yaşındaki Ribery, İtalya ekiplerinden Salernitana'da teknik çalışma antrenörlüğü yapıyor.

Star Gazetesi