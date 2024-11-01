Gabriel Sara, özellikle transfer döneminin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer almaya çok yakın. Sarı kırmızılı ekipte ortaya koyduğu performansla göz dolduran Brezilyalı sambacı için şimdiden Avrupa kulüpleri devreye girdi.

Sezon başında Premier Lig ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Gabriel Sara için İngiliz basınından çok çarpıcı bir transfer haberi geldi.

LA LİGA VE PREMİER LİG EKİPLERİ DEVREDE

Habere göre Gabriel Sara ile başta La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Sociedad olmak üzere birkaç Premier Lig takımının da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Bu takımlar arasında Sara'yı en çok isteyen kulüp ise Sevilla.

Avrupa basınının yakından takip ettiği Sara'nın, sarı kırmızılı takımla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Performansıyla parmak ısırtan Gabriel Sara, hem ara transfer hem de yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

2 GOL VE 2 ASİSTLİK KATKI

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 14 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Gabriel Sara'nın şu anki güncel piyasa değeri de 20 milyon euro.