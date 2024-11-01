İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3218
  • EURO
    37,3584
  • ALTIN
    3035.65
  • BIST100
    8949.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Gabriel Sara Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni adresi resmen belli oldu
Spor

Ve Gabriel Sara Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni adresi resmen belli oldu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara için hareketli günler yaşanıyor. Brezilyalı orta saha, gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı. İşte Gabriel Sara haberinin devamı…

1 Kasım 2024 Cuma 07:19 - Güncelleme:
Ve Gabriel Sara Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni adresi resmen belli oldu
ABONE OL

Gabriel Sara, özellikle transfer döneminin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer almaya çok yakın. Sarı kırmızılı ekipte ortaya koyduğu performansla göz dolduran Brezilyalı sambacı için şimdiden Avrupa kulüpleri devreye girdi.

Sezon başında Premier Lig ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Gabriel Sara için İngiliz basınından çok çarpıcı bir transfer haberi geldi.

LA LİGA VE PREMİER LİG EKİPLERİ DEVREDE

Habere göre Gabriel Sara ile başta La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Sociedad olmak üzere birkaç Premier Lig takımının da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Bu takımlar arasında Sara'yı en çok isteyen kulüp ise Sevilla.

Avrupa basınının yakından takip ettiği Sara'nın, sarı kırmızılı takımla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Performansıyla parmak ısırtan Gabriel Sara, hem ara transfer hem de yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

2 GOL VE 2 ASİSTLİK KATKI

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 14 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Gabriel Sara'nın şu anki güncel piyasa değeri de 20 milyon euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.