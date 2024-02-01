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Spor

Ve Galatasaray işi bitirdi! Serge Aurier ile anlaşmaya varıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bekini buldu. Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen yıldız oyuncu Serge Aurier ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Ve Galatasaray işi bitirdi! Serge Aurier ile anlaşmaya varıldı
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Galatasaray, yeni sağ bekini İngiltere'den getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişili futbolcu ile anlaşma sağladı.

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