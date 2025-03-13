Barış Alper Yılmaz, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın gönlüne giren 24 yaşındaki milli futbolcu, Premier Lig ekibini peşine taktı.

Bu kapsamda Barış Alper Yılmaz da 3 sezondur formasını giydiği sarı kırmızılı kulübe veda ediyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 30 MİLYON EURO

Bu sezon Premier Lig'in flaş takımlarından Nottingham Forest, gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamanın hesaplarını şimdiden yapmaya başladı.

Bu nedenle kadrosuna takviye yapmak isteyen İngiliz ekibi, ara transfer döneminde 25 milyon Euro teklif ettiği Barış Alper Yılmaz için bu kez fiyatı artırma kararı aldı.

Zira ilk teklifi Galatasaray'ın reddettiği ve beklentinin altında olduğu öne sürülmüştü.

İngiliz temsilcisi de Barış Alper Yılmaz için bu sefer 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sezon sonunda sarı kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanan Nottingham Forest, transfere son noktayı koymak istiyor.

Muhtemel bir anlaşmada Barış Alper Yılmaz, gelecek sezondan itibaren Premier Lig'de top koşturacak.

BARIŞ'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maçta boy gösteren Barış Alper Yılmaz, takımına 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Barış'ın sarı kırmızılı takım ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.