16 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Ve Galatasaray'dan Ederson için resmi teklif

Kaleci transferine son noktayı koymak isteyen Galatasaray, bir süredir gündemde olan Ederson için Manchester City'ye resmi teklif yaptı. İngiliz ekibi ise sarı-kırmızılılardan teklifin revize edilmesini istedi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:46
Ve Galatasaray'dan Ederson için resmi teklif
Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için resmi teklifini yaptı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sundu. Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Manchester City, olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor.

Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz devine yeşil ışık yaktı. Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtiliyor.

