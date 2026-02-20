İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8519
  • EURO
    51,614
  • ALTIN
    7092.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Galatasaray'dan ilk açıklama! Noa Lang için sezon sonunu işaret etti
Spor

Ve Galatasaray'dan ilk açıklama! Noa Lang için sezon sonunu işaret etti

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk töreninde Noa Lang ve kiralık oyuncularla ilgili gelen sorulara net cevap verdi. Kavukcu, transfer tartışmalarını sezon sonuna bırakmak istediklerini belirterek, 'Kiralık oyuncuların satın alma opsiyonu bizde. Sezon sonunda karar vereceğiz' dedi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 11:57 - Güncelleme:
Ve Galatasaray'dan ilk açıklama! Noa Lang için sezon sonunu işaret etti
ABONE OL

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Noa Lang'la ilgili soruya cevap verdi.

Abdullah Kavukcu'nun Noa Lang ve kiralık futbolcularla ilgili soruya verdiği cevap şöyle:

"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik.

Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor.

Transfer ve ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Kiraladığımız oyuncuların satın alma opsiyonu bize ait olduğu için sezon sonu başkanımız ve hocamızla birlikte karar veririz."

Abdullah Kavukcu, 'Rakip takıma göre daha az para harcadınız. Transfer döneminden memnun musunuz?' şeklindeki soruya ise "Orta saha için siz çok konuştunuz, belki beklenti oluştu. Rakip takıma çok bakmıyoruz. Geçen başkanım zaten güzel cevap verdi. İstediğimiz transferleri yaptık, opsiyonları bizde. Gabriel Sara'yı da kazandık. 12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Galatasaray ve sizler transferi konuşmayın. Şu anda her gün yeni futbolcu yazılıyor. Daha yeni bitti." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.