Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Noa Lang'la ilgili soruya cevap verdi.

Abdullah Kavukcu'nun Noa Lang ve kiralık futbolcularla ilgili soruya verdiği cevap şöyle:

"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik.

Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor.

Transfer ve ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Kiraladığımız oyuncuların satın alma opsiyonu bize ait olduğu için sezon sonu başkanımız ve hocamızla birlikte karar veririz."

Abdullah Kavukcu, 'Rakip takıma göre daha az para harcadınız. Transfer döneminden memnun musunuz?' şeklindeki soruya ise "Orta saha için siz çok konuştunuz, belki beklenti oluştu. Rakip takıma çok bakmıyoruz. Geçen başkanım zaten güzel cevap verdi. İstediğimiz transferleri yaptık, opsiyonları bizde. Gabriel Sara'yı da kazandık. 12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Galatasaray ve sizler transferi konuşmayın. Şu anda her gün yeni futbolcu yazılıyor. Daha yeni bitti." ifadelerini kullandı.