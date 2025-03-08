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Spor

Ve Galatasaray'dan Neymar hamlesi! Resmen duyurdular

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan'dan ayrılarak Santos'un yolunu tutan Brezilyalı yıldız Neymar için bomba bir gelişme yaşandı. Buna göre Galatasaray'ın, Neymar için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
Ve Galatasaray'dan Neymar hamlesi! Resmen duyurdular
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Neymar, Santos ile geçireceği sezonun ardından kariyerinin en parlak dönemini yaşadığı Barcelona'ya geri dönmek istiyor. 2013-2017 yılları arasında Katalan deviyle büyük başarılara imza atan Neymar'ın sakatlık geçmişi, yüksek maaş beklentisi ve kulübün gençleşme politikası bu dönüşün önündeki engeller olarak gösteriliyor.

Santos'ta kendini kanıtlamak isteyen Neymar, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in dikkatini çekerek, Alman hocanın planları arasında yer edinmek istiyor.

El Nacional'in duyurduğu habere göre, Barcelona'nın henüz resmi girişimde bulunmadığı Neymar için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Osimhen'in ayrılığının ardından Neymar'ı kadrosuna katarak büyük ses getirmeyi planladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın sunduğu projede Neymar'ı takımın lideri yapacağı ve yıldız futbolcu için ekonomik anlamda da tüm sınırları zorlayacağı vurgulandı.

Haberde Neymar için Barcelona'nın şu anda hayalden öteye gidemediği ancak Galatasaray seçeneğinin oldukça gerçek olduğu belirtildi.

Galatasaray forması altında tartışmasız takımın lideri olacak olması ve 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak adına forma garantisinin bulunması Neymar için cazip bir seçenek olarak gösteriliyor.

Neymar bu sezon Santos formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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