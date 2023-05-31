Ve Gedson Fernandes imzayı atıyor! Yeni yılın ilk transferi

Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Siyah-beyazlılarda kariyerinin en iyi sezonlarından biri yaşayan Gedson Fernandes için İtalyan devi sezon sonunda Beşiktaş'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

GEDSON FERNANDES AVRUPA'NIN RADARINDA

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan önce Galatasaray ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile sezon başında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta geçirdiği bir sezonda gösterdiği performans ile hem taraftarın hem de teknik direktör Şenol Güneş'in takdiri kazanan 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Avrupa'dan birçok ekibin radarında olan genç yıldız Gedson Fernandes'i İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ediyor.

SON KARAR GEDSON FERNANDES'İN

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes'e Napoli talip oldu. Ayrıca haberde Serie A ekibinin Gedson Fernades'i yaz aylarında kadrosuna katmaya hazırlandığını belirtildi. Yetenekli orta saha oyuncu Gedson Fernandes'in de Napoli'de oynamaya sıcak baktığı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki genç yıldız Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş forması ile 34 resmi maça çıktı. 2677 dakika sahada kalan Portekizli oyuncu 1 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.