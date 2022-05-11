Ve geri dönüyor! Ozan Kabak'ın yeni adresi resmen belli oldu

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Norwich City küme düşen Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu. Milli savunmacı Ozan Kabak, bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi Schalke 04'e geri dönecek.
NORWİCH CİTY KÜME DÜŞTÜ
Ozan Kabak geçtiğimiz yaz kiralık olarak gittiği Norwich City'de 12 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki milli defans, bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı. İngiliz ekibinin ise Premier Lig'den düşmesi kesinleşti.
Schalke 04'ün geçtiğimiz yaz Norwich City'e kiraladığı Ozan Kabak için satın alma opsiyonu 14 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak Norwich City küme düşünce bu opsiyon devre dışı kaldı.
Bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak, sezon sonu Almanya'ya geri dönecek. Schalke 04, Almanya 2 Ligi'nde şampiyon olarak Bundesliga'ya yükseldi.