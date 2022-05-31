İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2022 Salı / 29 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4121
  • EURO
    17,6549
  • ALTIN
    972.209
  • BIST100
    2547.09
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve geri dönüyor! Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi
Spor

Ve geri dönüyor! Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi

Sergen Yalçın son olarak çalıştırdığı Beşiktaş'ta lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Siyah-beyazlılardan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig ekiplerinden teklif beklediği ve ekibini hazır tuttuğu öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Mayıs 2022 Salı 20:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ta lig ve Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın, sahalara dönmek için kollarını sıvadı. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın ekibini hazır tutuyor ve Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri bekliyor.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNÜYOR

Son olarak çalıştırdığı Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri bekliyor. 49 yaşındaki deneyimli teknik adam bu nedenle ekibini de hazırda bekletiyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sergen Yalçın, son olarak görev aldığı Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. 49 yaşındaki teknik adam bunların yanı sıra siyah-beyazlılara kazandırdığı genç isimlerle de büyük bir başarıya imza attı.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

SERGEN YALÇIN'IN KARİYER ÖZETİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da da teknik direktör olarak görev almıştı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.