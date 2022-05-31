Ve geri dönüyor! Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi

Beşiktaş'ta lig ve Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın, sahalara dönmek için kollarını sıvadı. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın ekibini hazır tutuyor ve Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri bekliyor.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNÜYOR

Son olarak çalıştırdığı Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri bekliyor. 49 yaşındaki deneyimli teknik adam bu nedenle ekibini de hazırda bekletiyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sergen Yalçın, son olarak görev aldığı Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. 49 yaşındaki teknik adam bunların yanı sıra siyah-beyazlılara kazandırdığı genç isimlerle de büyük bir başarıya imza attı.

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SERGEN YALÇIN'IN KARİYER ÖZETİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da da teknik direktör olarak görev almıştı.