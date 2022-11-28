Ve Gökhan Töre resmen geri dönüyor! Beklenen haber geldi

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan Gökhan Töre için teknik direktör Vincenzo Montella kararını verdi. İtalyan çalıştırıcı, Gökhan Töre'yi ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

GÖKHAN TÖRE GEÇTİĞİMİZ YAZ ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta inişli çıkışlı bir performans sergileyen Gökhan Töre, yaz aylarında siyah-beyazlılarla yolları ayırmıştı. 30 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminin son günlerinde Adana Demirspor ile anlaşmaya varmış ve 2025'in yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Gökhan Töre, Adana Demirspor'da Süper Lig'in ilk haftalarında fazla forma şansı bulamadı. Sağ kanat oyuncusu yalnızca Türkiye Kupası'nda oynanan iki maçta toplam 72 dakika süre aldı ve 1 golle skora etki etti.

ANTRENMANLARDA ÇOK İSTEKLİ

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da Gökhan Töre antrenmanlardaki istekli görüntüsü ve performansıyla beğeni topladı. Oyuncunun bu performansı Vincenzo Montella'nın da dikkatinden kaçmadı.

GÖKHAN TÖRE GERİ DÖNÜYOR

Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, antrenmanlardaki performansıyla beğendiği Gökhan Töre için kararını verdi. Montella, ligin ilerleyen haftalarında 30 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.