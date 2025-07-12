Jhon Duran'ı kadrosuna katan ve Archie Brown'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

LEON BAILEY İDDİASI

Sarı-lacivertliler için bu kez gündeme Leon Bailey iddiası geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Leon Bailey'in Aston Villa ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Aston Villa'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Leon Bailey, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.