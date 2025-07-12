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Spor

Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den kanat operasyonu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı kanadı İngiltere'de buldu. Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgilenen sarı-lacivertlilerin görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Ve görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den kanat operasyonu
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Jhon Duran'ı kadrosuna katan ve Archie Brown'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

LEON BAILEY İDDİASI

Sarı-lacivertliler için bu kez gündeme Leon Bailey iddiası geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Leon Bailey'in Aston Villa ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Aston Villa'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Leon Bailey, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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