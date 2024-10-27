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Spor

Ve güle güle Bright Osayi-Samuel! Süper Lig devine imzayı atıyor

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Nijeryalı yıldız, hiç beklenmedik bir şekilde Süper Lig devine imza atmayı planlıyor. İşte Bright Osayi-Samuel cephesinde yaşananlar.

27 Ekim 2024 Pazar 08:34 - Güncelleme:
Ve güle güle Bright Osayi-Samuel! Süper Lig devine imzayı atıyor
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2021 yılında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'tan 508 bin euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, kararını verdi.

3 sezon boyunca Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli taraftarı üzecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY, OSAYİ-SAMUEL'İN PEŞİNDE

Bright Osayi-Samuel için çok çarpıcı bir transfer haberi geldi. Habere göre Osayi-Samuel'in, Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğu kaydedildi.

Sezon başında sağ bek bölgesi için Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, şimdiye kadar sarı kırmızılı takımda istenileni veremedi. Bu kapsamda Galatasaray'ın, Bright Osayi-Samuel'i devre arasında transfer ederek sağ bek bölgesindeki boşluğu doldurmak istediği ileri sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Bright Osayi-Samuel, şu ana kadar Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı. Sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan yıldız futbolcunun, ne yönde bir karar vereceği ise merak konusu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla toplamda 146 maça çıktı. Nijeryalı bek oyuncusu, bu maçlarda takımı adına 7 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

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