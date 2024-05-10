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Spor

Ve güle güle Fred! Fenerbahçe'ye piyango: Sacha Boey'un rekoru kırılacak

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Arap basını, Fred için sunulacak olan rekor bonservisi duyurdu.

10 Mayıs 2024 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Ve güle güle Fred! Fenerbahçe'ye piyango: Sacha Boey'un rekoru kırılacak
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Ligde şampiyonluğu zora sokan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilere sezon başında transfer olan Fred, performansıyla büyüledi. Brezilyalı orta sahaya, Suudi Arabistan'dan tanıdık bir isim talip oldu.

FRED'E JORGE JESUS KANCASI!

Bu sezon rekorlar kıran Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, önümüzdeki sezon için kadrosunu daha güçlü hale getirmek için harekete geçti. Suudi Arabistan basının iddiasına göre; Al Hilal, Fred'e olan ilgisini sürdürüyor. Arabistan ekibi, devre arasında da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti fakat sarı lacivertliler, hedefleri doğrultusunda bu ayrılığa sıcak bakmamıştı.

REKOR BONSERVİS GELEBİLİR!

Suudi ekibinin, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını 30 milyon euro üzerinde bir bonservisle çalması bekleniyor. Galatasaray, Sacha Boey'un 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmasıyla Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe, sezon başında Fred'i 9.74 milyon euroluk bedelle kadrosuna katmıştı. Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 2027 yılının Haziran ayında sona erecek.

Star Gazetesi

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