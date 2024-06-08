İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'ye piyango: Çılgın teklif
Spor

Ve güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'ye piyango: Çılgın teklif

Fenerbahçe'de sürpriz bir İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşandı. Milli oyuncuya, Suudi Arabistan'dan talip çıktı. İşte İrfan Can Kahveci transferinin detayları...

8 Haziran 2024 Cumartesi 18:51 - Güncelleme:
Ve güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'ye piyango: Çılgın teklif
ABONE OL

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligi 99 puanla 2. olarak bitiren sarı lacivertliler, gelecek sezona hazırlanıyor. Mevcut kadroyu koruyarak yalnızca birkaç yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, iç transfer için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ MESAİSİ

Fenerbahçe, bu sezon etkili performans gösteren İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı lacivertliler, milli oyuncunun maaşına zam yaparak, imza attırmayı planlıyor. Öte yandan aktarılan haberlere göre; Suudi Arabistan ekipleri, İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Suudi takımları, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe'nin ilk hedefi ise, mevcut kadroyu koruyarak gelecek sezona hazırlanmak.

ALİ KOÇ AÇIKLADI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimden önce yaptığı konuşmada, "İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel. Bu oyuncuların hepsi de astronomik bir teklif gelmediği sürece Fenerbahçe'de kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

KARİYER SEZONU

Bu sezon birçok kritik maçta sahne alan İrfan, 46 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandıran milli oyuncu, 12 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.