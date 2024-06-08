Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligi 99 puanla 2. olarak bitiren sarı lacivertliler, gelecek sezona hazırlanıyor. Mevcut kadroyu koruyarak yalnızca birkaç yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, iç transfer için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ MESAİSİ

Fenerbahçe, bu sezon etkili performans gösteren İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı lacivertliler, milli oyuncunun maaşına zam yaparak, imza attırmayı planlıyor. Öte yandan aktarılan haberlere göre; Suudi Arabistan ekipleri, İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Suudi takımları, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe'nin ilk hedefi ise, mevcut kadroyu koruyarak gelecek sezona hazırlanmak.

ALİ KOÇ AÇIKLADI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimden önce yaptığı konuşmada, "İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel. Bu oyuncuların hepsi de astronomik bir teklif gelmediği sürece Fenerbahçe'de kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

KARİYER SEZONU

Bu sezon birçok kritik maçta sahne alan İrfan, 46 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandıran milli oyuncu, 12 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi