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Spor

Ve güle güle Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Bonservisi bile belli oldu

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe defterini kapatıyor. Sezon başında LaLiga ekibi Sevilla'dan transfer edilen Faslı golcü, son haftalarda sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Bu kapsamda gol orucuna giren ve gelecek sezon da Jose Mourinho ile devam kararı alan Fenerbahçe'de, Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi bile belli oldu. İşte detaylar…

Star Gazetesi3 Mayıs 2025 Cumartesi 08:39 - Güncelleme:
Ve güle güle Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Bonservisi bile belli oldu
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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sevilla'dan transfer edilen Faslı santrafor, inişli çıkışlı performansı sebebiyle Fenerbahçelerin tepkisini çekti. Hücum hattına transfer yapma kararı alan sarı lacivertliler de Youssef En-Nesyri için de beklenen oldu.

ELVEDA YOUSSEF EN-NESYRİ

Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için Arabistan'dan gelen 30 milyon avroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, sezon sonu için oyuncunun satışına yeşil ışık yaktı.

Bu kapsamda sarı lacivertlilerde, Youssef En-Nesyri için 35 ila 40 milyon civarında gelecek bir teklifle oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarının yapıldığı ileri sürüldü.

Bu ayrılığa Youssef En-Nesyri'nin de sıcak baktığı ve yeni sezonda takımda olmak istemediği iddia edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 47 resmi maçta görev aldı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı forvet, bu karşılaşmalarda takımına 26 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

Son golünü 2 Mart'ta oynanan Onvo Antalyaspor maçında kaydeden futbolcu, ardından çıktığı 9 resmi karşılaşmada da henüz ağları havalandıramadı.

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