Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sevilla'dan transfer edilen Faslı santrafor, inişli çıkışlı performansı sebebiyle Fenerbahçelerin tepkisini çekti. Hücum hattına transfer yapma kararı alan sarı lacivertliler de Youssef En-Nesyri için de beklenen oldu.

ELVEDA YOUSSEF EN-NESYRİ

Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için Arabistan'dan gelen 30 milyon avroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, sezon sonu için oyuncunun satışına yeşil ışık yaktı.

Bu kapsamda sarı lacivertlilerde, Youssef En-Nesyri için 35 ila 40 milyon civarında gelecek bir teklifle oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarının yapıldığı ileri sürüldü.

Bu ayrılığa Youssef En-Nesyri'nin de sıcak baktığı ve yeni sezonda takımda olmak istemediği iddia edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 47 resmi maçta görev aldı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı forvet, bu karşılaşmalarda takımına 26 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

Son golünü 2 Mart'ta oynanan Onvo Antalyaspor maçında kaydeden futbolcu, ardından çıktığı 9 resmi karşılaşmada da henüz ağları havalandıramadı.