Ve Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! Rakamı resmen duyurdular

Inter'de başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig devi Manchester United kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibinin milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 25 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için Inter'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin milli oyuncu için belirlediği teklif ise 25 milyon euro.

INTER 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter ise birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu ve bedelsiz kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nu satarak en az 30 milyon euro gelir elde etmek istiyor. İtalyan ekibi daha önceden Manchester United'ın milli yıldız için yapmış olduğu 20 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve görüşmeler durma noktasına gelmişti.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu için İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid de devrede.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 42 resmi maçın 38'inde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.