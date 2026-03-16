Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray'ın almak için çok uğraştığı Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Inter'deki geleceği uzun süredir merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi kararını verdi.

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini en fazla meşgul eden isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Sarı-kırmızılılar, uzun süre kadrosuna katmak istediği milli orta sahanın transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DUYURDULAR

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu önümüzdeki yaz satmaya sıcak bakıyor. Alınan bu kararda tecrübeli orta sahanın son zamanlarda artan sakatlıklarının payı olduğu öğrenildi.

Habere göre; Inter'in bu kararı sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi kolaylaştı. Sarı-kırmızılıların Inter'in 10-15 milyon euroya kadar düşürdüğü beklentisini de karşılayabileceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1736 dakika sahada kalan 32 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, 9 gol ve 4 asistle skora etki etti.