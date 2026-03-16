İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1807
  • EURO
    50,8541
  • ALTIN
    7100.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Ve Hakan Çalhanoğlu geliyor! Bonservisi bile duyuruldu
Ve Hakan Çalhanoğlu geliyor! Bonservisi bile duyuruldu

Hakan Çalhanoğlu için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Adı uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan milli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için Inter'de son karar verildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ16 Mart 2026 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray'ın almak için çok uğraştığı Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Inter'deki geleceği uzun süredir merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi kararını verdi.

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini en fazla meşgul eden isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Sarı-kırmızılılar, uzun süre kadrosuna katmak istediği milli orta sahanın transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DUYURDULAR

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu önümüzdeki yaz satmaya sıcak bakıyor. Alınan bu kararda tecrübeli orta sahanın son zamanlarda artan sakatlıklarının payı olduğu öğrenildi.

Habere göre; Inter'in bu kararı sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi kolaylaştı. Sarı-kırmızılıların Inter'in 10-15 milyon euroya kadar düşürdüğü beklentisini de karşılayabileceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1736 dakika sahada kalan 32 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, 9 gol ve 4 asistle skora etki etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.