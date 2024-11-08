Hakan Çalhanoğlu, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kulüplerin transfer listesinin en tepesinde bulunuyor. İtalya'da attığı gollerle adını duyurmaya devam eden milli futbolcu, resmen geri dönüyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TALİPLER ÇOK

2021 yılında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla İtalya'ya damga vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere'den Almanya'ya birçok kulüp, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

GALATASARAY'IN RADARINDAYDI

Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Galatasaray tarafından da yakın markaja alındı. Ancak Hakan'ın yüksek bonservisi ve oyuncunun İtalya'da kalmak istemesi nedeniyle beklenen transferin gerçekleşmediği ileri sürüldü.

MAN. CİTY ÇALHANOĞLU İLE İLGİLENİYOR

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City, Hakan Çalhanoğlu'nu radarına aldı. Kevin De Bruyne'nin olası takımdan ayrılma ihtimaline karşı Hakan'ı gündemine alan Guardiola yönetimindeki City'nin, milli yıldızı kadrosuna katmak istediği bildirildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig takımlarının gündeminde olsa da sezon başından bu yana onunla yakından ilgilenen kulüplerin başında Bayern Münih geliyor.

Futbol hayatına Almanya'da başlayan Hakan'ın, Bayern'e vereceği cevap beklenirken transferin gerçekleşmesi halinde Hakan Çalhanoğlu, futbol hayatının başladığı Almanya'ya resmen geri dönecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 11 maça çıktı. 716 dakika sahada kalan milli futbolcu, bu maçlarda takımına 3 gollük bir katkı sağladı.