15 Eylül 2025 Pazartesi
Spor

Ve Hakan Çalhanoğlu hayırlı olsun! Uçak sonunda İstanbul'a iniyor

Transfer döneminin bitmesine rağmen takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu da bu ismlerden birisi. Milli futbolcu devre arası ligimize gelecek. Inter de transfer için kararını verdi. İşte Hakan Çalhanoğlu haberinin detayları...

EMRE SARI15 Eylül 2025 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
Ve Hakan Çalhanoğlu hayırlı olsun! Uçak sonunda İstanbul'a iniyor
Yaz transferi dönemi sona erdi ancak takımlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Transfer dönemi boyunca adı Süper Lig ekipleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun devre arası ülkemize gelmek için adımların atılacağı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu da bu duruma sıcak bakıyor.

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEVRE ARASINI BEKLİYOR

Türkiye'de transfer 12 Eylül'de sona erdi. Cim Bom, tıpkı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Aslan olmak isteyen A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de girişimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Burada özellikle Hakan'ın ısrarı, Galatasaray'ın bu transferi ocak ayında gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Inter'in ise transferinden beklentisinin 15 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

INTER KARNESİ

Inter formasıyla tüm kulvarlarda 183 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu takımı adına 40 gol ve 32 asist üretti. Takımıyla Serie A şampiyonluğu da yaşayan Çalhanoğlu iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

