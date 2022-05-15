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Spor

Ve Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Yeni adresi resmen belli oldu

Hakan Çalhanoğlu için Inter harekete geçti. İtalyan ekibi bu sezonki başarılı performansıyla büyük performansıyla beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Mayıs 2022 Pazar 20:51 - Güncelleme:
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Inter, bu sezonki başarılı performansıyla alkış toplayan Hakan Çalhanoğlu için kollarını sıvadı. Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak isteyen İtalyan ekibi, milli oyuncunun maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamak istiyor.

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN KOLLARI SIVADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. İtalyan ekibi orta sahanın vazgeçilmezlerinden biri olan milli oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Inter, Çalhanoğlu'nun maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarına başladı.

28 yaşındaki milli oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Hala sakinim, burada mutluyum. Mümkün olduğunca Inter'de kalmak istiyorum çünkü burada kendimi evimde gibi hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 44 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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