Ve Hakan Çalhanoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Inter'in son transferlerinden Henrikh Mkhitaryan takımın yeni 10 numarası olmaya hazırlanırken Hakan Çalhanoğlu Premier Lig ekibi Tottenham'dan gelen teklifi değerlendiriyor. Öğrenilen bilgiye göre milli yıldız İngiliz ekibinde forma giymek istiyor. İki kulüp arasında ise görüşme devam ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU PREMİER LİG YOLCUSU

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'e bonservissiz transfer olmuştu. İtalyan kulübü Hakan Çalhanoğlu'nu 35-40 milyon euro bonservis ile satmak istiyor. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da bu bonservisi ödemeye yakın olduğu belirtiliyor.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi