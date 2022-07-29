İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2022 Cuma / 1 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9147
  • EURO
    18,3181
  • ALTIN
    1016.83
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Hakan Çalhanoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
Spor

Ve Hakan Çalhanoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter'den ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu için Premier Lig ekibi Tottenham devrede. Hakan Çalhanoğlu iki kulübün anlaşması halinde İngiliz ekibinin formasını giyecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Temmuz 2022 Cuma 20:27 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Inter'in son transferlerinden Henrikh Mkhitaryan takımın yeni 10 numarası olmaya hazırlanırken Hakan Çalhanoğlu Premier Lig ekibi Tottenham'dan gelen teklifi değerlendiriyor. Öğrenilen bilgiye göre milli yıldız İngiliz ekibinde forma giymek istiyor. İki kulüp arasında ise görüşme devam ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU PREMİER LİG YOLCUSU

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'e bonservissiz transfer olmuştu. İtalyan kulübü Hakan Çalhanoğlu'nu 35-40 milyon euro bonservis ile satmak istiyor. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da bu bonservisi ödemeye yakın olduğu belirtiliyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.