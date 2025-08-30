Hakim Ziyech'in yeni kulübü belli oluyor. Bir süredir boşta olan Faslı yıldız, sürpriz bir tercihle 2 yıllığına imzayı atıyor. Galatasaray'da oynadığı dönemde istenilen performansı sahaya yansıtamayan Hakim Ziyech, dümeni bambaşka bir takıma kırdı.

ANLAŞMA YAKIN

Bu yaz Hakim Ziyech için oldukça zor geçti. Al-Duhail ile kısa bir maceranın ardından yollarını ayıran Faslı milli oyuncu, kulüpsüz kaldı ve yeni bir kariyer arayışına girdi.

Sakatlıklara yatkınlığı ve tartışmalı geçmişi nedeniyle kulüplerden ilgi görmeyen Hakim Ziyech için son gelişmeler gün yüzüne çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Hakim Ziyech, La Liga'da mücadele eden Elche'ye katılmanın eşiğinde. Haberin detaylarında tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda mutabık kaldığı ve son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.

PERFORMANSI

Daha önce Galatasaray, Chelsea ve Ajax gibi kulüplerde forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Fas Milli Takımı'nda 64 maçta 25 gol kaydetti. Hakim Ziyech, Al-Duhail formasıyla çıktığı 13 maçta ise 1 gol ve 1 asistle oynadı.