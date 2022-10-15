Ve Halil Dervişoğlu geri dönüyor! Resmen duyurdular

Yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılarak Burnley'e giden Halil Dervişoğlu, yeni takımında kadro dışı kalmıştı. Ancak İngiliz ekibinde teknik direktör Vincent Kompany'nin Halil Dervişoğlu'nu kadroya dahil edeceği ifade edildi.

HALİL DERVİŞOĞLU, KİRALIK OLARAK BURNLEY'E GİTMİŞTİ

Halil Dervişoğlu geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçirmişti. Yaz transfer döneminde bonservisini elinde bulunduran Brentford'a geri dönen milli oyuncu, kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e gönderilmişti.

BURNLEY'DE KADRO DIŞI KALMIŞTI

Milli golcü Halil Dervişoğlu, yeni takımı Burnley'de kadro dışı kalmış ve kadroda olduğu iki maçta yalnızca 2 dakika süre almıştı. Milli oyuncunun kadro dışı kalmasının nedeni ise teknik direktör Vincent Kompany'den geçer not almaması olarak belirtilmişti.

HALİL DERVİŞOĞLU SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Halil Dervişoğlu, teknik direktör Vincent Kompany'nin gözüne girmeyi başardı. Kompany, antrenmanlarda başarılı bir performans sergileyen Dervişoğlu'nu önümüzdeki haftalarda kadroya dahil edecek ve milli oyuncuya maçlarda süre verecek.