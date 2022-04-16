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Spor

Ve Halil Dervişoğlu gidiyor! Yeni adresini duyurdular

Halil Dervişoğlu, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray'da sezon sonu yolların ayrılması beklenen Halil Dervişoğlu için İspanya basınından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Nisan 2022 Cumartesi 18:01 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:01
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Galatasaray'da bu sezonki performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamayan Halil Dervişoğlu sık sık eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu yolların ayrılması beklenen Halil Dervişoğlu'nu Valencia, Real Betis, Celta Vigo, Stuttgart ve Torino'nun istediği iddia edildi.

HALİL DERVİŞOĞLU İLE YOLLAR AYRILIYOR

Halil Dervişoğlu, sezon başından bu yana Galatasaray'daki başarısız performansıyla beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki golcüyü takımda tutmak için herhangi bir girişimde bulunmaması bekleniyor.

İSPANYA İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Brentford'a geri dönecek olan Halil Dervişoğlu'nu Valencia, Real Betis, Celta Vigo, Stuttgart ve Torino kadrosuna katmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 28 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda yalnızca 4 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

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