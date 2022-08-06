Ve Halil Dervişoğlu resmen imzalıyor! Transferde düğüm çözüldü: İşte yeni adresi

Transferde adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan ancak hiçbir takımla anlaşamayan Halil Dervişoğlu için son olarak Hull City devreye girdi. İngiliz ekibinin Brentford'da Halil Dervişoğlu için teklifini yaptığı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öne sürüldü.

HALİL DERVİŞOĞLU TRANSFERİ YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu'nun adı bu yaz hem Galatasaray hem de Trabzonspor ile anılmıştı. Milli oyuncunun transferi bir türlü sonuçlanmamış ve geleceği merak konusu olmuştu.

BRENTFORD'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Brentford'da Halil Dervişoğlu kadroda düşünülmüyor. Ada ekibi, gelen teklifleri değerlendirme ve 22 yaşındaki milli golcüyü elden çıkarmak istiyor.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN SON TALİBİ HULL CİTY

Haberde, Championship ekiplerinden Hull City, Halil Dervişoğlu için Brentford'a teklifte bulunduğu belirtildi. Brentford'un elden çıkarmak istediği milli golcünün satışına sıcak baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1759 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.