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Spor

Ve Halil Dervişoğlu Süper Lig devinin yeni yıldızı oldu! Geri dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentfort'da forma giyen Halil Dervişoğlu için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Brentford'da aldığı süreler nedeniyle memnun olmayan 23 yaşındaki genç yıldız Halil Dervişoğlu'nun Süper Lige geri dönmek üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

6 Haziran 2023 Salı 22:44 - Güncelleme:
Ve Halil Dervişoğlu Süper Lig devinin yeni yıldızı oldu! Geri dönüyor
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2020/2021 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki genç hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu için Süper Lig devi Trabzonspor'un harekete geçtiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN HALİL DERVİŞOĞLU SÜRPRİZİ

Gelecek sezon için şampiyonluk hedefi koyan ve bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da eskiden Galatasaray'da da forma giymiş olan yıldız oyuncu Halil Dervişoğlu gündeme geldi.

NENAD BJELİCA İSTİYOR

Bu sezon çizdiği grafik ile geçen sezonki şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı'dan koltuğu devralan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın Brentford'un genç Türk yıldızı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

HALİL DERVİŞOĞLU TRABZONSPORLU

Yıldız oyuncunun ailesinin Trabzonlu olması ve Halil Dervişoğlu'nun çocukluğundan beri Trabzonspor'u tutması sebebiyle gönül verdiği takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da bekleneni veremedi. İngiliz ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca 11 maça çıkan yıldız isim bu karşılaşmalarda sadece 1 gol atabildi ve asist yapma başarısı gösteremedi. Halil Dervişoğlu sadece 152 dakika sahada kalabildi.

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