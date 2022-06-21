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  • Ve Halil Dervişoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
Spor

Ve Halil Dervişoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Halil Dervişoğlu geçtiğimiz sezon Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan isimlerin başında geliyordu. Sarı-kırmızılıların yeni yönetiminin ise Halil Dervişoğlu'nun bonservisini alarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Haziran 2022 Salı 18:01 - Güncelleme:
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Galatasaray'dan sürpriz bir Halil Dervişoğlu hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek yönetimi Halil Dervişoğlu'nu kadroda tutmak istiyor ve oyuncunun bonservisini almak için Brentford ile pazarlıkları sürdürüyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN HALİL DERVİŞOĞLU HAMLESİ

Teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensipte anlaşmaya varan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Dervişoğlu'nun bonservisinin alınması için Brentford'la yapılan görüşmeler hızlandı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İngiliz ekibinin Halil Dervişoğlu için Galatasaray'dan 5 milyon euro istediği, pazarlıkların sürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

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HALİL DERVİŞOĞLU'NUN PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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