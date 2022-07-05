Ve Halil Dervişoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Brentford ile yapılan görüşmelerde sona gelinirken transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Halil Dervişoğlu için kararını verdi. Buruk'un yönetime raporunu sunduğu ve milli oyuncunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Teknik direktör Okan Buruk'un istediği doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetim Halil Dervişoğlu için Brentford ile görüşmelerini hızlandırdı. İki ekip arasında yapılan ve olumlu geçen görüşmelerde sona gelindi.
BONSERVİSİYLE ALINACAK
Galatasaray, Brentford'un kiralamaya sıcak bakmadığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncunun transferini 3 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleştireceği ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı öğrenildi.
Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer alırken toplam 1827 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.
Star Gazetesi