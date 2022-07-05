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  • Ve Halil Dervişoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
Spor

Ve Halil Dervişoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Halil Dervişoğlu transferinde Galatasaray mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da takımda görmek istediği Halil Dervişoğlu için Brentford ile yapılan görüşmelerde sona geldi. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Temmuz 2022 Salı 18:59 - Güncelleme:
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Brentford ile yapılan görüşmelerde sona gelinirken transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

OKAN BURUK, HALİL DERVİŞOĞLU'NU İSTİYOR

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Halil Dervişoğlu için kararını verdi. Buruk'un yönetime raporunu sunduğu ve milli oyuncunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetim Halil Dervişoğlu için Brentford ile görüşmelerini hızlandırdı. İki ekip arasında yapılan ve olumlu geçen görüşmelerde sona gelindi.

BONSERVİSİYLE ALINACAK

Galatasaray, Brentford'un kiralamaya sıcak bakmadığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncunun transferini 3 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleştireceği ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı öğrenildi.

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HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KARNESİ

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer alırken toplam 1827 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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