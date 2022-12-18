Ve Halil Dervişoğlu, Türkiye'ye dönüyor! Yılın transferi

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için devreye girdi. İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de forma giyen Halil Dervişoğlu'nun sarı-lacivertlilerde forma giymeye yakın olduğu ileri sürüldü.

HALİL DERVİŞOĞLU, TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Sarı-lacivertliler genç golcü için İngiliz ekibiyle anlaşmaya yakın. Tarafların anlaşmasının ardından transferin kesinlik kazanması bekleniyor.

BURNLEY'DE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Haberde, Halil Dervişoğlu'nun kiralık olarak forma giydiği Burnley'de forma şansı bulmakta zorlandığı, mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KARNESİ

Halil Dervişoğlu, bu sezon Burnley formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bunların hiçbirinde ilk 11'de yer almadı. Toplam 60 dakika süre alabilen 23 yaşındaki golcü, 1 golle skora katkıda bulunabildi.