Ve hayırlı uğurlu olsun! Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu oldu

Başakşehir'in deneyimli teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun gelecek sezonda hangi takımı çalıştıracağı belli oldu. Bu sezon Başakşehir'de oynattığı oyun ile zaman zaman eleştirilerin odağı olan 42 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Emre Belözoğlu, gelecek sezon İngiliz takımını çalıştırmaya hazırlanıyor.

EMRE BELÖZOĞLU GELECEK SEZON HULL CİTY'DE

42 yaşındaki Emre Belözoğlu bu sezon Başakşehir'de oynattığı oyun ile yer yer eleştirilerin odağında olsa da genel anlamda başarılı bir grafik çizdi. Birçok kulübün radarında olan Emre Belözoğlu'nu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City gelecek sezon takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

DEVLER SAHNESİNDE OLMAK İSTİYOR

Levent Ümit Erol'un haberine göre; kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Emre Belözoğlu, Hull City'den gelen teklife sıcak bakıyor. Başarılı teknik adam gelecek sezon Hull City'nin başına geçip ligde başarılı bir performans sergileyerek Premier Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Başakşehir'in başında toplam 48 resmi maça çıkan Emre Belözoğlu 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek tüm kulvarlarda 88 puan topladı.