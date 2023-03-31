Ve herkesin beklediği Mauro Icardi haberi geldi! Transfer hayırlı olsun

Galatasaray'da sergilediği performansla futbol otoritelerinden tam not alan Mauro Icardi, Avrupa takımlarının tekrar dikkatini çekmeyi başardı. PSG'nin gelecek yıl kadro planlamasında bulunmayan Icardi'nin Avrupa'ya dönmesi bekleniyor.

PSG'DE ICARDİ YERİNE OSİMHEN HAMLESİ

Fransız kulübü, Napoli takımında sergilediği performansla büyük takımların dikkatini çeken Osimhen için astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 100 milyon Euro + Parades teklifiyle Napoli'nin kapısını çalacak olan PSG, İcardi'yi gözden çıkardı. İcardi için PSG takımı 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

ICARDİ'YE AVRUPA'DAN TEKLFİLER VAR

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa takımlarının tekrar radarına giren Icardi'ye teklif yağıyor. İtalya'dan Roma ve Milan takımları Arjantinli hücum oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA İCARDİ TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Sezon sonunda PSG ile Mauro Icardi için masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray cephesinde Arjantinli futbolcu için beklenen bonservis ücreti transferi zora sokuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 15 resmi müsabakada görev alan Mauro Icardi, 9 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi