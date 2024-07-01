Premier Lig ekiplerinden Tottenham, gelecek sezonda iddialı bir ekip olmak için düğmeye bastı. İngiliz ekibi, ilk olarak iç transfere yöneldi. Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Heung-min Son için sürpriz bir gelişme yaşandı.

HEUNG-MİN SON KARARINI VERDİ!

İngiliz basınının iddiasına göre; Tottenham, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Heung-min Son için harekete geçti. Ada ekibi, Güney Koreli futbolcunun sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Yıldız oyuncunun da bu imzaya sıcak baktığı belirtilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE SUUDİ'LER TAKİPTEYDİ!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda yıldız bir ismi kadrosuna katmak istemesiyle, Heung-min Son'a yöneldiği aktarılmıştı. Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki hücumcunun durumunu yakından takip ediyordu. Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Mohamed Salah'ı transfer edemezse, Güney Koreli yıldız için harekete geçecekti.