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Spor

Ve imzalıyor! Berke Özer Süper Lig devine hayırlı olsun

Berke Özer için sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüpspor'da ortaya koyduğu performansla İstanbul devlerinin radarına giren milli eldiven, sonunda imzayı atıyor. İşte Berke Özer transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi5 Ağustos 2025 Salı 16:46 - Güncelleme:
Ve imzalıyor! Berke Özer Süper Lig devine hayırlı olsun
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Berke Özer, Eyüpspor defterini kapatıyor. İstanbul ekibinin geçen sezon sürpriz bir çıkış yakalamasında önemli bir pay sahibi olan 25 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig devine transfer oluyor.

YENİDEN HEDEF BERKE ÖZER!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, Berke Özer bir kez daha gündeme geldi. Buna göre sarı-kırmızılıların, oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Berke'nin yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlandığı öne sürüldü.

Gelen haberlere göre Başkan Dursun Özbek'in, Berke Özer ile birebir görüştüğü ve transferin bitirilmesini istediği öğrenildi.

Bu kapsamda Berke Özer için Eyüpspor'un kapısının çalınacağı ve bir kez daha masaya oturulacağı ileri sürüldü.

BEKLENTİ 10 MİLYON

Öte yandan Eyüpspor ile geçen sezon 2027 yılına kadar sözleşmesini uzatan Berke Özer için kulübü 10 milyon euroluk bir gelir hedefliyor.

Şimdiye kadar eflatun-sarılılarla 64 resmi karşılaşmada kaleyi koruyan Berke Özer, 70 gole engel olamazken, 26 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

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