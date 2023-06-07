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Spor

Ve imzayı atıyor! Kaan Ayhan ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Kaan Ayhan için karar verildi. Devre arası transfer döneminde Sassuolo'dan kiralanan yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılacak. Kaan Ayhan gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.

TRT Spor7 Haziran 2023 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Ve imzayı atıyor! Kaan Ayhan ile anlaşma sağlandı
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Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın bonservisi İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi. TRT Spor'un haberine göre 2.8 milyon euro olan bonservis ödenecek.

KAAN AYHAN GALATASARAY'DA

28 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Ayhan gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Kiralık olarak geldiği sarı kırmızılı ekibe bonservisiyle transfer olacak başarılı oyuncu için 2.8 milyon euro bonservis ödenecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kaan Ayhan bu sezon 6 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de şans bulan savunma oyuncusu 1 gol atmayı başardı.

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