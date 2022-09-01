İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2022 Perşembe / 5 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2117
  • EURO
    18,1594
  • ALTIN
    992.129
  • BIST100
    3142.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve imzayı attı! İşte Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı
Spor

Ve imzayı attı! İşte Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer oldu.

1 Eylül 2022 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş 'la sözleşmesi sezon sonunda sona eren Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu. Milli futbolcu, Burak Yılmaz ve Doğan Erdoğan'ın katıldığı Fortuna Sittard'a imza attı.

Hollanda ekibi transferi resmen açıkladı. Bu transferde 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olmak üzere 5 yıllığına Sittard'a imza atan Burak Yılmaz'ın belirleyici olduğu ve tecrübeli oyuncunun bizzat devreye girerek 29 yaşındaki orta sahayı ikna ettiği öğrenildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta toplam 310 resmi karşılaşmada 19293 dakika süre alan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 35 gol ve 62 asistle takımına katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.