Beşiktaş 'la sözleşmesi sezon sonunda sona eren Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu. Milli futbolcu, Burak Yılmaz ve Doğan Erdoğan'ın katıldığı Fortuna Sittard'a imza attı.

Hollanda ekibi transferi resmen açıkladı. Bu transferde 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olmak üzere 5 yıllığına Sittard'a imza atan Burak Yılmaz'ın belirleyici olduğu ve tecrübeli oyuncunun bizzat devreye girerek 29 yaşındaki orta sahayı ikna ettiği öğrenildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta toplam 310 resmi karşılaşmada 19293 dakika süre alan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 35 gol ve 62 asistle takımına katkıda bulundu.