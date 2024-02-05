Ve İrfan Can Kahveci transferi hayırlı olsun! Fenerbahçe'ye piyango...

Fenerbahçe'de ara transfer heyacanı durmak bilmiyor. Takıma birçok yıldızı katan sarı lacivertliler, bazı oyuncularıyla da yollarını ayırmanın peşinde. Sarı Kanarya'nın bu sezon yıldız ismi olan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir talip çıktı. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte takımın yükselen yıldızı olan İrfan, birçok kulübü peşine taktı.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE DEV TALİP

Rusya basının aktardığı habere göre; CSKA Moskova, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İrfan Can Kahveci'nin peşindeki diğer talipleri transfer döneminin kapanmasıyla saf dışı kalmasının ardında Rus ekibi harekete geçti.

20 MİLYON EURO!

Haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla yollarını sezon ortasında ayırmak istemediği aktarılırken, 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

BU SEZON PARLIYOR!

28 yaşındaki hücumcu bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maça çıktı ve 12 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı