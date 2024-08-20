Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren ve formda bir sezonu geride bırakan İrfan Can sezon sonunda sakatlık yaşamıştı. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldız isim sakatlığı nedeniyle az süre alabildi. İrfan Can Kahveci yine de Avrupa'nın önemli takımlardan teklif aldı. Adı La Liga devleri Sevilla ve Villareal ile anılan yıldız orta saha transferi konusunda kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci Ocak 2025'te istediği takıma imza atabilecek. Mourinho yönetiminde ise daha az süre alan İrfan Can Kahveci'nin ne yapacağı merak ediliyordu. Yıldız isim Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Fenerbahçe yönetimi ise yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor. İrfan Can Kahveci ise bu isteğe yeşil ışık yaktı. Tarafların kısa süre içerisinde masaya oturup anlaşması bekleniyor. Yeni sözleşmenin 3 yıllık olması beklenirken, İrfan Can'ın maaşına da zam yapılacağı da öğrenildi.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 5 maça çıktı. Bu maçlardan sadece Süper Lig'in ilk maçında oynanan Adana Demirspor maçına 11'de başladı. Yıldız orta saha bu maçlarda 1 gol attı.