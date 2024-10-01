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  • Ve İrfan Can Kahveci transferi resmen bitti! Çılgın rakam
Spor

Ve İrfan Can Kahveci transferi resmen bitti! Çılgın rakam

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde formda geçiren İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. Sarı lacivertli yönetimi ise yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte İrfan Can Kahveci için verilen karar...

1 Ekim 2024 Salı 19:33 - Güncelleme:
Ve İrfan Can Kahveci transferi resmen bitti! Çılgın rakam
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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren ve formda bir sezonu geride bırakan İrfan Can sezon sonunda sakatlık yaşamıştı. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldız isim sakatlığı nedeniyle az süre alabildi. İrfan Can Kahveci yine de Avrupa'nın önemli takımlardan teklif aldı. Transfer döneminde adı La Liga devleri Sevilla ve Villareal ile anılan yıldız orta saha iki takımla da anlaşamadı. Fenerbahçe yönetimi de milli futbolcu için kararını verdi.

OCAK AYINDA İSTEDİĞİ TAKIMLA GÖRÜŞEBİLECEK

Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci Ocak 2025'te istediği takıma imza atabilecek. Mourinho yönetiminde ise daha az süre alan İrfan Can Kahveci'nin ne yapacağı merak ediliyordu. Yıldız oyuncu da Fenerbahçe yönetiminin kararını beklemeye başladı.

BÜYÜK ZAM YAPILACAK

Fenerbahçe yönetimi ise yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor. İrfan Can Kahveci ise bu isteğe yeşil ışık yaktı. Tarafların kısa süre içerisinde masaya oturup anlaşması bekleniyor. Yeni sözleşmenin 3 yıllık olması beklenirken, İrfan Can'ın maaşına da önemli oranda zam yapılacağı da öğrenildi.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 10 maça çıktı. Bu maçlardan sadece Süper Lig'in ilk maçında oynanan Adana Demirspor maçına 11'de başladı. Yıldız orta saha bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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