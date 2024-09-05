Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde formda geçiren İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. İrfan Can Kahveci'nin Ocak 2025'te istediği takımla görüşebilecek olması kafalarda yıldız isimle ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Sarı lacivertli yönetim ise bu konuda kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci Ocak 2025'te istediği takıma imza atabilecek. Mourinho yönetiminde ise daha az süre alan İrfan Can Kahveci'nin ne yapacağı merak ediliyordu. Yıldız isim için Fenerbahçe yönetimi harekete geçmeye hazırlanıyor.

YÖNETİMDEN DEV ZAM KARARI

Fenerbahçe yönetimi ise yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor. İrfan Can Kahveci ise bu isteğe yeşil ışık yaktı. Tarafların kısa süre içerisinde masaya oturup anlaşması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim milli futbolcuya yüklü bir zam yapacak ve yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşı 50 milyon liraya yükselecek. Taraflar arasındaki yeni sözleşmenin 3 yıllık olması bekleniyor.

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