30 Ağustos 2025 Cumartesi
Ve İsmail Kartal ile anlaşma tamam! Resmi açıklama an meselesi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ayrılığı sonrası gözler İsmail Kartal'a çevrildi. Sarı-lacivertliler, 99 puanlık performansıyla tarihe geçen deneyimli hocayla prensipte anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Akşam30 Ağustos 2025 Cumartesi 08:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Jose Mourinho ayrılığının ardından Fenerbahçe'de Teknik Direktör olarak İsmail Kartal ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, iki sezon harika bir performans göstermesine rağmen gönderilen deneyimli hocayı takımın başına getirerek bu kez emeğinin karşılığını vermek istiyor. İsmail Kartal ile yapılan ön görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı, resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.

99 PUANLIK PERFORMANS

Fenerbahçe'de iki sezon önce 99 puan toplayan başarılı teknik direktör İsmail Kartal, o dönemde ortaya koyduğu performansla istatistikleri altüst etmişti. Tecrübeli hoca, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertlilerin başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%83; 20/24) ve puan ortalamasını (2.63) yakalayan teknik direktör konumunda bulunuyor.

