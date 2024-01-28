Ve İsmail Yüksek transferi bitti! Ankaragücü maçı sonrası...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Takıma güçlü takviyeler yapan sarı lacivertli yönetim, oyuncular için gelen teklifleri de değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında olan Jorge Jesus ile yıldızı parlayan İsmail Yüksek, Avrupa devlerini peşine taktı. Milli orta sahanın yükselen performansı dikkat çekerken, tekliflerde peşisıra geldi.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN KARAR VERİLDİ!

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için Lyon ve Stuttgart tarafından yapılan teklifleri reddetme kararı aldı. Sarı lacivertliler, ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflerken kilit isimlerinden birini sezon ortasında kaybetmek istemiyor. Bu nedenle gelen teklifler askıya alındı ve sezon sonu değerlendirme yapılacak. Fenerbahçe kurmaylarının, milli oyuncu için sezon sonu bonservis beklentisi 15 milyon euro olarak biliniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile bu sezon 32 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Öte yandan milli yıldızın piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi