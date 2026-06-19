Fenerbahçe, yaz transfer dönemine oldukça sıcak bir giriş yaptı. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, aynı gün içinde golcü sorununa da neşteri vurdu. Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki futbol komitesi, eski golcü Vedat Muriqi'yi de İstanbul'a getirdi.

Bununla da yetinmeyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth için transfer yarışına dahil oldu. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe, Norveçli golcüyü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçen sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 54 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki deneyimli santrfor bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı verdi.