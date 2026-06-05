Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Vincenzo Italiano'yu getirdi.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano'yu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Öte yandan siyah-beyazlılar, Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SERDAL ADALI: "BUNDAN SONRASI GÜZEL OLACAK"

İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. Hocamızla beraber geldik. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO: "BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Vincenzo Italiano ise, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum." sözleriyle siyah-beyazlı taraftarlara ilk mesajını verdi.

ÖNDER ÖZEN: "BİZ KARARLIYDIK"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de Vincenzo Italiano transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özen "Önce Bologna ile fesih, sonra da bizim tarafımız. Vincenzo Italiano kararlı göründü. Biz kararlıydık zaten. Ne aradığımızı bilerek davrandık. Oynattığı oyunla fark yaratan, kuvvetli bir ekibe sahip, hırslı ve iddialı değerli bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Yapılan duyuruda, "Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

BOLOGNA'DA TARİH YAZDI

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.