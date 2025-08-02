Beşiktaş'ta oldukça sıcak saatler yaşanıyor. Avrupa Ligi'nden elenen kulüpte değişim rüzgârları esmeye başladı. Takımdaki birçok futbolcunun üstü çizilirken Serdal Adalı, Tammy Abraham'dan sonra bir forveti daha takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor.

HEDEFTEKİ İSİM DENİZ GÜL

Beşiktaş, 21 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ü transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için somut adımın atılması ve transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Deniz Gül'ün de Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

2 GOLLÜK KATKI

Porto formasıyla geçen sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1,90'lık Deniz Gül, bu maçlarda takımına 2 gollük katkı verdi. Ayrıca Deniz, toplam 605 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Deniz Gül'ün piyasa değeri de 4 milyon euro civarında.