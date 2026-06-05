İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2026 Cuma / 20 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,089
  • EURO
    53,6978
  • ALTIN
    6616.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi
Spor

Ve İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile anlaşma sağladı. İtalyan çalıştırıcının bugün saat 16.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

BEYZA NUR YILMAZ5 Haziran 2026 Cuma 12:10 - Güncelleme:
Ve İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Vincenzo Italiano'yu getiriyor.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını açıkladı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

BOLOGNA'DA TARİH YAZDI

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.