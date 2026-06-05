Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Vincenzo Italiano'yu getiriyor.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını açıkladı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

BOLOGNA'DA TARİH YAZDI

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.